M. Šimečka: Situácia v kultúre je neudržateľná, tlak budeme zvyšovať

Bratislava 21. augusta (TASR) - Situácia v kultúre je neudržateľná, tlak treba zvyšovať. Povedal to predseda opozičného PS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka po ďalšom neúspešnom pokuse začať schôdzu o odvolávaní ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS).



Šimečka považuje za znevažovanie parlamentu i občanov SR to, že koaliční poslanci ani ministerka kultúry neprišli na schôdzu o jej odvolávaní. Nemôžu sa podľa neho čudovať, že sa budú naďalej zvolávať protesty. PS sa poradí s ostatnými opozičnými stranami, či budú vyvíjať aktivitu do začiatku septembrovej schôdze. Nevylučuje zvolanie ďalšej mimoriadnej schôdze či ďalších protestov.



"Každý ďalší deň, ktorý je vo funkcii ministerka kultúry a minister spravodlivosti, je zlým dňom pre slovenskú kultúru a spravodlivosť na Slovensku. Nevylučujem, že pôjdeme aj do ďalších protestov, lebo situácia je alarmujúca, špeciálne v oblasti kultúry," povedal novinárom Šimečka. Proti Šimkovičovej podľa neho protestuje kultúrna obec. Poslanec jej tiež vyčíta, že Slovenské národné divadlo je bez riadneho vedenia.



Parlament má o odvolávaní Šimkovičovej i ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) rokovať až na riadnej schôdzi, ktorá sa začne 10. septembra. V stredu neboli ani na ďalší pokus poslanci uznášaniaschopní.



Šimkovičovej opozícia vyčíta okrem iného personálne zmeny v Slovenskom národnom divadle a Slovenskej národnej galérii. Suska kritizujú za presadenie trestných kódexov i za to, že podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Obaja ministri deklarujú, že majú právo na tieto kroky vo svojich rezortoch a tvrdia, že konajú zákonne. Dôvod na ich odvolanie nevidí ani premiér Robert Fico (Smer-SD).