M. Šimečka: Sledujeme rozklad štvrtej vlády Fica v priamom prenose

Bratislava 25. januára (TASR) - Slovensko podľa predsedu opozičného PS Michala Šimečku sleduje rozklad štvrtej vlády Roberta Fica (Smer-SD) v priamom prenose. Ako jediné riešenie vidí predčasné voľby. Uviedol to vo svojom stanovisku.



Šimečka poukázal na to, že koalícia stratila parlamentnú väčšinu a aktuálne má maximálne 75 poslancov pripravených hlasovať. "Národná rada je paralyzovaná - nie dielom temných síl zo zahraničia, ale neschopnosťou Roberta Fica stabilne vládnuť. Koaliční poslanci otvorene hovoria, že sú proti nim nasadzované policajné a bezpečnostné zložky štátu," povedal šéf PS. Hnutie je podľa neho pripravené podporiť predčasné voľby.



Nespokojní so situáciou v koalícii sú štyria poslanci Ján Ferenčák, Roman Malatinec, Radomír Šalitroš a Samuel Migaľ. V piatok (24. 1.) Hlas-SD oznámil vylúčenie dvoch poslancov Migaľa a Šalitroša. Dôvodom boli ich požiadavky na vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty. Štvorica v sobotu informovala, že zatiaľ nebude hlasovať v Národnej rade SR.



Premiér chce, aby mu Hlas vysvetlil vylúčenie poslancov. "Keby nás bolo sto vo vládnej koalícii tak si viem predstaviť, že sa s niekým rozlúčime, ale je nás 79 a dvoch už vylúčili a ešte stále nie je vyriešený problém s Rudolfom Huliakom (nezaradený) a ďalšími dvoma," povedal. Zároveň nevie, čo spraví strana s Ferenčákom a Malatincom.