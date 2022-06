M. Šimečka: Učitelia si vyššie platy zaslúžia, PS spúšťa kampaň

Bratislava 8. júna (TASR) - Učitelia si vyššie platy zaslúžia. Uviedol to predseda mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka. Žiada vládu o okamžitých šesť opatrení pre školstvo. Hnutie zároveň spúšťa kampaň "Zaslúžia si to" za vyššie platy a lepšie podmienky pre učiteľov.



PS požaduje od vlády, aby v štátnom rozpočte vyčlenila financie na plošné zvýšenie platov učiteľov vrátane nepedagogických zamestnancov o 10 percent. Urýchlene by mala vypracovať systém postupného pravidelného a záväzného zvyšovania učiteľských platov do výšky priemeru Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v porovnaní s výškou platov pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním v krajinách OECD, uviedlo hnutie.



Vláda by mala zároveň vypracovať systém hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov. Zohľadnené by v ňom mali byť regionálne rozdiely životných nákladov a odmeny za nadpriemerne kvalitnú prácu a nadprácu, tvrdí PS. Ďalšou jeho požiadavkou je vypracovanie a uvedenie do praxe motivačných opatrení s cieľom prilákať kvalifikovaný pedagogický personál na pozície, ktorých je v školstve nedostatok.



Na modernizáciu školstva a vybavenie škôl, tried, laboratórií a odborných učební by podľa PS mala vláda vyčleniť v rozpočte financie. Šiestou požiadavkou hnutia je vypracovanie hĺbkovej analýzy potrieb pedagogického personálu podľa regiónov. Na základe výstupov by mala navrhnúť a implementovať opatrenia na účel zlepšenia duševného zdravia učiteľov.



"Učiteľky a učitelia si naozaj nezaslúžia byť zajatcom Igora Matoviča (OĽANO), ani jeho hádok s Richardom Sulíkom (SaS). Zaslúžia si niečo úplne iné - lepšie podmienky na prácu a dôstojné platy," povedal Šimečka.



Členka predsedníctva PS Ingrid Kosová poukázala na to, že Slovensko čelí nedostatku učiteľov na primárnom stupni. Mnoho kvalifikovaných učiteľov je podľa nej v dôchodkovom veku a mladí vyučujúci radšej odchádzajú.



Minister financií Igor Matovič navrhol zvýšenie daní z alkoholu a hazardu. Chcel tým podmieniť zvýšenie platov učiteľov. Návrh vetovala strana SaS. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) potvrdil, že o zvyšovaní platov učiteľov bude ešte v nasledujúcich dňoch diskutovať s Matovičom alebo premiérom. Očakáva, že na niečom sa určite dohodnú.