M. Šimečka: V záujme SR je, aby vládna koalícia túto agóniu ukončila

Bratislava 31. augusta (TASR) - V záujme Slovenska a jeho občanov je, aby vládna koalícia a najmä hnutie OĽANO čo najrýchlejšie túto agóniu ukončili. Podpredseda Európskeho parlamentu a predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka to uviedol v reakcii na situáciu v koalícii. Za ideálny by považoval okamžitý odchod lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča.



"Ľudia sa obávajú, že nebudú mať čo jesť a za čo kúriť, na našej hranici zúri vojna a vláda je v úplnej paralýze. Namiesto riešení pre ľudí si posúva ultimáta, háda sa a nemá to konca. Každý deň, ktorý budeme nútení toto sledovať, posúva Slovensko hlbšie do krízy. A do náruče Roberta Fica a fašistov," komentoval Šimečka na sociálnej sieti.



Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V deň, keď ministri SaS mali podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami, ktoré ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič. Sulík zároveň oznámil, že už demisiu podal.