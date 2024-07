M. Šimečka vyzval premiéra, aby prestal urážať státisíce voličov

Bratislava 5. júla (TASR) - Predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby prestal urážať státisíce voličov, ktorí si vo voľbách vybrali myšlienky slobody, rovnosti a lepšej budúcnosti pre našu vlasť. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na prejav Fica počas piatkového podujatia na bratislavskom Devíne. Fico kritizoval progresívne a liberálne ideológie, hovoril o potrebe postavenia silnej hrádze voči nim.



"Premiér Fico vo svojom prvom verejnom vystúpení po atentáte prirovnal liberalizmus a progresivizmus k rakovine. Takto asi vyzerá ten povestný zmier v jeho podaní. Dovoľujem si ho vyzvať, aby prestal urážať státisíce voličov a voličiek na Slovensku, ktorí si vo voľbách vybrali myšlienky slobody, rovnosti a lepšej budúcnosti pre našu vlasť," napísal Šimečka.



Šéf PS pripomenul, že ak by sa Fico týmito hodnotami riadil počas svojej politickej dráhy, žilo by sa dnes všetkým ľuďom na Slovensku výrazne lepšie.



Fico vystúpil v piatok prvýkrát od atentátu na verejnosti. Na podujatí na hrade Devín v Bratislave počas celonárodných osláv 1161. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie mal príhovor. Okrem iného v ňom hovoril aj o potrebe spoločne postaviť obrovskú hrádzu "nezmyselným, progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa šíria ako rakovina". V rámci obrany voči týmto ideológiám bude možno podľa jeho slov potrebné nájsť politickú zhodu na úprave Ústavy SR.