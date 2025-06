M. Šimečka vyzval vládu, aby stiahla z rokovania novelu Ústavy SR

Bratislava 17. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal stiahnuť z rokovania Národnej rady (NR) SR novelu Ústavy SR. Vyzval ho na to predseda opozičného PS Michal Šimečka. Poukázal na to, že koalícii sa rozpadá podpora pre novelu. Šimečka žiada, aby sa vláda začala venovať reálnym problémom ľudí, najmä v ekonomických otázkach.



„Prestaňme rozdeľovať spoločnosť takýmito návrhmi a poďme sa venovať tomu, ako zlepšiť život ľuďom na Slovensku,“ povedal Šimečka na utorkovej tlačovej konferencii. „Táto navrhovaná novela ústavy je zbytočná a škodlivá a pomôže iba Robertovi Ficovi, aby rozdelil našu spoločnosť,“ povedal s tým, že novela zhorší a poškodí medzinárodné postavenie Slovenska a oslabí ochranu ľudských práv.



O novele sa má hlasovať v utorok o 17.00 h. Koalícia už našla zhodu s poslancami KDH a Kresťanskej únie na spoločnom znení pozmeňujúcich návrhov. Poslanci za KDH František Mikloško a František Majerský však avizovali, že novelu nepodporia. Na prijatie ústavnej zmeny je potrebných 90 hlasov od poslancov.