M. Šimečka: Zobrať samosprávam 500 miliónov eur je od vlády devastačné

Bratislava 21. mája (TASR) - Zobrať krajom, mestám a obciam päť mesiacov pred voľbami z rozpočtov 500 miliónov eur je zo strany ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) a vládnej koalície cynické a z pohľadu ich ďalšieho prežitia devastačné. Myslí si to predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.



"Samosprávy sú v našej krajine jedna z mála inštitúcií, ktoré ešte ako-tak fungujú a poskytujú ľuďom kvalitné služby. Jeden megalomanský plán Igora Matoviča im však môže spôsobiť vážne problémy, viaceré z nich budú musieť zvýšiť miestne dane a mnohé z nich to ani nemusia prežiť," vyhlásil v stanovisku Šimečka.



Navrhované protiinflačné opatrenia obsahujú aj zvýšenie daňového bonusu. To má spôsobiť výpadok financií samosprávam. Hnutie chce v najbližších dňoch apelovať na všetkých poslancov, aby za návrh nezahlasovali. "V parlamente je viacero zástupcov a zástupkýň samospráv a ťažko sa dá rozumieť tomu, že chcú niesť spoluzodpovednosť na takomto devastačnom kroku voči slovenským samosprávam. Najsmutnejším dôkazom toho, že to nie je dobrý zákon, je fakt, že Matovičovi s týmto zákonom pomáhajú fašisti zo strany Mariana Kotlebu," doplnil šéf PS.



Progresívne Slovensko ide do spojených jesenných volieb so štyrmi okruhmi tém, ktoré považuje za prioritné. Samospráva musí byť podľa PS otvorená, zelená, komunitná a pomáhajúca. V rámci každej oblasti pripravujú návrhy opatrení.