M. Šimečka:Porážka Fica nie je sama o sebe cieľom, je ním posunutie SR

Bratislava 29. decembra (TASR) - Porážka predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) vo voľbách nie je podľa lídra opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) a poslanca Národnej rady (NR) SR Michala Šimečku sama o sebe politickým cieľom. Je ním posunutie Slovenska vpred. Ako dodal, PS je pripravené na predčasné voľby, no má ich v rukách koalícia. Šimečka to vyhlásil v relácii televízie TA3 V politike.



"Vzhľadom na chaos v NR SR, vzhľadom na vzťahy, ktoré sú rozbité v NR SR medzi koaličnými partnermi, hovorím, že takto sa nedá fungovať, takto sa nedá vládnuť," vyhlásil Šimečka.



Predseda PS si zároveň myslí, že koalícia zvráti zmeny v trestných kódexoch, ktoré urobila. Podotkol pritom, že ich vládni politici potrebovali iba na premlčanie prípadov na súdoch. Ak by sa to však nestalo, zmeny by vrátili spolu s transakčnou daňou po prípadnom nástupe k moci sami.



Koaličná strana Hlas-SD sa podľa predsedu PS pretvára pod vedením Matúša Šutaja Eštoka na stranu Smer-SD. Medzi súčasným Hlasom-SD a stranou, s ktorou sa PS usilovalo po voľbách v roku 2023 zložiť vládnu koalíciu, je rozdiel. Šimečka tiež tvrdí, že vzťahy v opozícii sú dobré. Bližšími partnermi sú podľa neho pre PS strana SaS a KDH. Ako dodal, hnutie Slovensko sa často zo spolupráce vylučuje samo rôznymi útokmi. Spolupracujú s ním podľa neho najmä na bežných procedurálnych veciach v parlamente.