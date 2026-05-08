M. Šimkovičová: Kultúra nemá vytvárať nadradenosť, musí spájať
V premiérovom vydaní, ktoré možno počuť, ale i vidieť na známych platformách sa ministerka dotkla aj témy vzťahov medzi aktérmi v kultúre a umení, ovplyvnených celkovou polarizáciou spoločnosti.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Kultúra musí spájať, nemá vytvárať nadradenosť jednej časti kultúrnej obce nad inou. Zdôraznila to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) v prvej časti oficiálneho podcastu ministerstva Na frekvenciách kultúry. Rezort chce na ňom prinášať rozhovory o kultúre, umení, tradíciách, kreatívnom priemysle aj témach, ktoré hýbu slovenskou spoločnosťou.
V premiérovom vydaní, ktoré možno počuť, ale i vidieť na známych platformách sa ministerka dotkla aj témy vzťahov medzi aktérmi v kultúre a umení, ovplyvnených celkovou polarizáciou spoločnosti. „Kultúra sa nemôže riadiť politikou, ani sa podriaďovať ideologickým predstavám úzkych skupín, ktoré sa snažia presadiť svoj názor, kultúra musí byť nad tým všetkým,“ upozornila. Myslí si, že zdravá súťaživosť a rivalita kultúre prospievajú, nesmú však prejsť do vyvyšovania sa jednej skupiny nad druhou.
Šimkovičová je presvedčená, že kroky, ktoré urobil rezort pod jej vedením smerujú práve k zabráneniu selektívneho vnímania a uprednostňovania určitých skupín kultúrnych aktérov. Zároveň si myslí, že po zisteniach o pochybení pri fungovaní ministerstva či Fondu na podporu umenia v predchádzajúcom období strácajú útoky kritikov čoraz viac opodstatnenosť. „Vo svojich odkazoch sa nikam neposunuli, stále opakujú to isté, no nemajú v rukách žiadne dôkazy,“ uviedla ministerka. Ataky, ktorým čelí od začiatku mandátu, vníma ako obavy z výsledkov preverovania procesov v predchádzajúcom období.
V podcaste sa venovala aj téme digitalizácie a pasportizácie kultúrneho fondu, rovnako propagácii slovenskej kultúry v zahraničí. Ocenila tiež záujem verejnosti o kultúrne dianie a návštevnosť zbierkotvorných i kultúrno-edukačných inštitúcií.
