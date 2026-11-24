< sekcia Slovensko
M. Šimkovičová odmietla, že by mala záujem viesť aj envirorezort
Nemá význam rozprávať sa o tomto. Pretože nie. Tu na ministerstve kultúry a v tomto rezorte je naozaj dosť práce, povedala Šimkovičová.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Modra 24. novembra (TASR) - Podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) nemá záujem o riadenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré je podľa koaličnej dohody zverené SNS. Vyplýva to z jej odpovede na novinársku otázku počas utorkového brífingu v priestoroch rekonštruovaného Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.
„Nemá význam rozprávať sa o tomto. Pretože nie. Tu na ministerstve kultúry a v tomto rezorte je naozaj dosť práce,“ povedala Šimkovičová.
MŽP od konca septembra vedie predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Poveril ho tým prezident Peter Pellegrini po tom, ako poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru šéfovi envirorezortu Tomášovi Tarabovi, ktorý bol nominantom SNS. Jeho odvolanie z funkcie žiadali práve národniari.
Koaličná SNS nominovala na uvoľnenú funkciu štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu. Hlava štátu žiadala o prehodnotenie jeho nominácie a v súvislosti s výkladom o odmietnutí vymenovania konkrétneho ministra sa obrátila na Ústavný súd SR. SNS na tejto nominácii trvá.
Fico začiatkom novembra listom požiadal prezidenta o zrušenie poverenia viesť MŽP. Navrhol, aby ministerstvo riadil nominant koaličnej SNS. Pellegrini o ďalšom postupe zatiaľ nerozhodol. Premiér preto v plnom rozsahu poveril riadením envirorezortu Kuffu.
„Nemá význam rozprávať sa o tomto. Pretože nie. Tu na ministerstve kultúry a v tomto rezorte je naozaj dosť práce,“ povedala Šimkovičová.
MŽP od konca septembra vedie predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Poveril ho tým prezident Peter Pellegrini po tom, ako poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru šéfovi envirorezortu Tomášovi Tarabovi, ktorý bol nominantom SNS. Jeho odvolanie z funkcie žiadali práve národniari.
Koaličná SNS nominovala na uvoľnenú funkciu štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu. Hlava štátu žiadala o prehodnotenie jeho nominácie a v súvislosti s výkladom o odmietnutí vymenovania konkrétneho ministra sa obrátila na Ústavný súd SR. SNS na tejto nominácii trvá.
Fico začiatkom novembra listom požiadal prezidenta o zrušenie poverenia viesť MŽP. Navrhol, aby ministerstvo riadil nominant koaličnej SNS. Pellegrini o ďalšom postupe zatiaľ nerozhodol. Premiér preto v plnom rozsahu poveril riadením envirorezortu Kuffu.