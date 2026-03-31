M. Šimkovičová odvolala z funkcie riaditeľku STM aj ŠVK v Košiciach
Košice 31. marca (TASR) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) v utorok odvolala z funkcie generálnu riaditeľku Slovenského technického múzea (STM) Zuzanu Šullovú aj riaditeľku Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Košiciach Darinu Kožuchovú. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.
Šullovú na čele STM nahradí od stredy (1. 4.) nový generálny riaditeľ Ján Pivovarník. ŠVK namiesto Kožuchovej po novom povedie Radoslav Maček.
„Ministerstvo kultúry (MK) SR vyjadruje vďaku za doterajšie pôsobenie obom riaditeľom týchto kultúrnych inštitúcií a novým riaditeľom praje veľa pracovných úspechov na novej pozícii,“ uviedol rezort.
