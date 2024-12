M. Šimkovičová: Slovenské inštitúty by mali pribudnúť v Číne i USA

Bratislava 22. decembra (TASR) - K už existujúcim Slovenským inštitútom v zahraničí, ktoré propagujú Slovensko a jeho kultúru, by mali pribudnúť rovnaké inštitúcie v Číne a USA. V koncoročnom bilančnom rozhovore pre TASR to uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



"Vzhľadom na početnosť, ale aj aktivitu krajanskej komunity v USA je smutné, že tam doposiaľ nevznikol takýto inštitút," uviedla ministerka, ktorá počas tohtoročnej pracovnej cesty v USA navštívila krajanské spolky a organizácie a hovorila s nimi aj o možnostiach podpory. "O vytvorení inštitútu intenzívne rokujeme, musíme však brať ohľad na kreovanie novej americkej administratívy po prezidentských voľbách," upozornila ministerka. Pripustila, že jednou z možností je vznik inštitútu na pôde slovenskej ambasády.



Jasnejšie kontúry má podľa jej slov vytvorenie Slovenského inštitútu v Číne. "Boli sme sa aj pozrieť na priestory, v ktorých má sídliť, vyzerá to perfektne," uviedla.



Vytvorenie inštitútov i podpora a užšie prepojenie Slovenska s krajanskými komunitami je spoločným cieľom rezortu kultúry a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Agenda štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí naďalej ostáva pod gesciou rezortu diplomacie. Ministerstvo kultúry sa bude intenzívnejšie spolupodieľať na oblasti propagácie a prezentácie slovenskej kultúry. "Potešilo ma, ako si krajanské spolky cenia náš záujem. Ja zasa môžem vyjadriť uznanie ich pretrvávajúcemu vrúcnemu vzťahu k rodnej krajine," dodala.



Ministerka si s výhľadom do nového roka sľubuje zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce, k čomu by mali prispieť napríklad medzivládne dohody s Čínou či Brazíliou, ale aj memorandum o porozumení na obdobie rokov 2024 - 2029 so Spojenými arabskými emirátmi. Jeho súčasťou má byť v budúcom roku prezentácia slovenskej kultúry a umelcov v Abú Dabí, recipročne by sa podobné podujatie malo o rok neskôr konať na Slovensku. Kultúrne zbližovanie by mohlo podľa jej slov priniesť aj benefity v oblasti cestovného ruchu a hospodárskej spolupráce.