M. Šimkovičová upozorňuje na čerpanie dotácií Nadáciou Milana Šimečku

Bratislava 15. augusta (TASR) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) upozornila na čerpanie dotácií z Fondu na podporu umenia (FPU) Nadáciou Milana Šimečku. Urobila tak na štvrtkovej tlačovej konferencii. Poukázala pritom na to, že nadácia si nechala schváliť dotácie aj na rok 2025 a 2026.



"Je to neštandardné, pretože keď chcete získať z fondu nejaké financie, musíte predložiť nejaký projekt, ale ten projekt sa dá predpokladať asi iba v rámci jedného roku, či bude alebo nebude úspešný, ale oni vedia, keďže sa poistili týmito sumami, že aj nasledujúci rok, ale aj ten ďalší rok bude tento projekt úspešný," skonštatovala.



Spoločne s generálnym tajomníkom služobného úradu rezortu Lukášom Machalom poukázali na to, že dotácie aj na dva nasledujúce roky si dali schváliť pred začatím účinnosti novely zákona o FPU. Machala zároveň poznamenal, že nadácia je "zázračným spôsobom prisatá na štátny rozpočet dlhé roky". Nadácia pritom podľa jeho slov nerealizuje aktivity v prospech Slovenska a v prospech občanov SR.



Koaličná SNS v tejto súvislosti vyzvala lídra opozičného hnutia PS Michala Šimečku, aby zariadil, že nadácia nesúca meno po jeho starom otcovi "sa nedotkne peňazí z FPU". "Je zrejmé, že dochádzalo k účelovým obštrukciám, pretože rodina Šimečkovcov prostredníctvom svojich spoločností je finančne napojená na túto inštitúciu a poberala v minulosti väčšie objemy peňazí aj z iných inštitúcií ministerstva kultúry. Nedá sa nevidieť zjavný konflikt záujmov," podotkli národniari.



Šimkovičová a Machala zároveň skritizovali aj pôsobenie poslankyne parlamentu Zory Jaurovej (PS) vo Fonde na podporu umenia. Machala poukázal na to, že politička je v komisii v rámci Programu 6 - Mesto kultúry. "Nie je toto konflikt záujmov?" spýtal sa. Jaurová v reakcii na to uviedla, že od februára 2023 v žiadnej komisii FPU nebola. Upozornila zároveň, že zákon nezakazuje poslancovi členstvo v komisii.