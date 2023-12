M. Šimkovičová: V RTVS je potrebné garantovať väčšiu pluralitu názorov

Bratislava 30. decembra (TASR) - Cieľom zvažovaného rozdelenia RTVS je vytvorenie dvoch nezávislých mediálnych inštitúcií - Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu tak, aby bola zabezpečená väčšia pluralita názorov. V súvislosti so zamýšľanou zmenou, o ktorej hovorí programové vyhlásenie vlády (PVV) a naznačuje aj plán legislatívnych aktivít kabinetu v roku 2024, to uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



Zdôraznila, že v zmysle PVV naďalej platí, že sa bude zvažovať aj iné riešenie, ako posilniť verejnoprávnosť RTVS.



V súvislosti s financovaním telerozhlasu Šimkovičová upozornila, že i napriek zníženiu podielu z hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý má RTVS v roku 2024 dostať, sa otvárajú možnosti jej dofinancovania v prípade potreby. "Osobne nevnímam vládou schválenú výšku HDP ako optimálnu na zabezpečenie pohodlného chodu RTVS. Preto som medzi kolegami vo vláde presadila, aby do zákona bolo doplnené slovo najmenej 0,12 percenta z HDP, čo nám ako rezortu kultúry umožňuje dofinancovanie RTVS v prípade preukázanej potreby v nasledujúcom roku," doplnila.



Pripomenula, že pri prípadnom dofinancovaní je jednou z možností forma tzv. zmluvy so štátom alebo napríklad zvýšenie príjmov RTVS z reklamy.



Legislatívny návrh, ktorý sa týka RTVS, má podľa návrhu plánu legislatívnych úloh vlády predložiť rezort na rokovanie kabinetu do konca prvého kvartálu 2024.