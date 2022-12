M. Šipoš: Aj OĽANO urobilo chyby, vládu však povalili iní

Bratislava 17. decembra (TASR) – Bolo by nefér nepriznať si chyby, OĽANO však vládu nepovalilo. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to najmä s odkazom na bývalého koaličného spojenca SaS uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Poslanec parlamentu Peter Cmorej (SaS) mieni, že svojho podielu na páde vlády sa liberáli dopustili už v roku 2021, keď súhlasili s rekonštrukciou kabinetu bez odchodu Igora Matoviča (OĽANO).



Šipoš upozornil na nezodpovednosť a riziko, ktoré predstavuje pád vlády na konci roka bez schváleného rozpočtu. "Ak teda silou-mocou chceli otvárať otázku vyjadrenia nedôvery vláde, mali tak urobiť až po schválení štátneho rozpočtu," uviedol na adresu SaS. Cmorej mieni, že ani prípadné krátkodobé rozpočtové provizórium neznamená "koniec sveta", odmieta tiež strašenie o nevyplatení príspevkov. "Aj počas rozpočtového provizória možno doručiť pomoc," zdôraznil.



Obaja sa vyjadrili i k posledným momentom pred hlasovaním o nedôvere vláde, nevedeli sa však zhodnúť na verzii, ktorá by vysvetľovala podanie a napokon "späťvzatie" demisie zo strany ministra financií Matoviča. "SaS ani po ponúkanej demisii negarantovala, že nebude hlasovať za pád vlády, kládla si ďalšie podmienky, preto sa Igor Matovič rozhodol tak, ako sa rozhodol," uviedol Šipoš. Cmorej takéto vysvetlenie odmieta, neistotu vyvolávalo podľa neho práve Matovičovo konanie.



V súvislosti s vyjadreniami šéfa OĽANO o skorumpovaní poslancov pri hlasovaní nemá Šipoš informácie, že by Matovič, respektíve hnutie podávalo trestné oznámenie. Očakáva, že sa k tomu proaktívne postaví polícia. "Podľa toho, čo sa dialo v parlamente, musí byť každému jasné, že tam nebolo všetko s kostolným poriadkom," zdôraznil. Pri Matovičom vyhlásení o závažnej korupcii predsedu SaS Richarda Sulíka predpokladá, že jeho stranícky šéf predloží aj dôkazy. Cmorej je naopak presvedčený, že ide o ďalšie Matovičovo klamstvo a snahu pomstiť sa. "Predpokladám, že Richard Sulík podá v danej veci trestné oznámenie," dodal.



V otázke ďalšieho vývoja riadenia krajiny sa obaja zhodujú, že predčasné voľby nie sú dobrým riešením, nevylučujú však, že na ne predsa len dôjde. Iniciatívu predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) nájsť dohodu o predčasných voľbách naprieč politickým spektrom Šipoš nepreceňuje. "Ak sa Boris Kollár nedohodne s OĽANO a SaS, môže si chodiť na kávu s Ficom a Pellegrinim koľko chce, potrebných 90 hlasov v parlamente nenájde," upozornil.



Cmorej zopakoval, že podľa liberálov by mala byť v zákone možnosť skrátenia volebného obdobia, preto pripustil podporu aktuálnemu návrhu na zmenu ústavy z dielne Sme rodina, podmienkou je prijatie pozmeňujúceho návrhu, ktorý pripravila exministerka spravodlivosti Mária Kolíková.