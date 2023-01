M. Šipoš pripustil predčasné voľby, M. Šutaj Eštok ich chce čím skôr

Bratislava 15. januára (TASR) – Ak by dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) nemal 76 podpisov poslancov na podporu jeho vlády, nebude iná možnosť, ako diskutovať o predčasných parlamentných voľbách. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Nezaradený poslanec Národnej rady SR z mimoparlamentného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok volá po čo najskoršom termíne volieb.



Šipoš považuje Hegerovu snahu získať 76 podpisov za legitímnu. Predpokladá, že v prípade dostatočnej podpory nebudú mať Igor Matovič a György Gyimesi (obaja OĽANO) problém podporiť novú vládu. Matovič chce podľa neho najskôr vedieť, kto by bol jej súčasťou.



Stabilnú vládu garantujú podľa Šutaja Eštoka jedine predčasné parlamentné voľby. "Podporíme predčasné voľby, nič iné," zdôraznil. Prípadný septembrový termín volieb považuje za naťahovanie času. V relácii tiež kritizoval, že niekdajšia koalícia v parlamente neprijala zmenu ústavy, ktorá by umožňovala predčasné voľby. "Referendum nemuselo byť," podotkol.



Šipoš označil sobotné (21. 1.) referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady SR referendom alebo uznesením parlamentu za vyhadzovanie peňazí.





M. Šipoš: Distribúcia peňazí na pomoc podnikateľom s energiami zlyhala



Predseda poslaneckého klubu OĽANO v diskusnej relácii tiež poukázal na to, že distribúcia peňazí na pomoc podnikateľom s cenami energií zlyhala. Matúš Šutaj Eštok reagoval, že vysoké zálohové platby, ktoré prišli podnikateľom, sú zodpovednosťou vlády.



"Minister hospodárstva Karel Hirman má zodpovednosť za ministerstvo hospodárstva. Táto téma je témou ministerstva hospodárstva. Akékoľvek výhovorky, ukazovanie prstom na nepopulárneho Matoviča alebo Hegera, je nefér," zdôraznil Šipoš s tým, že poslanci si svoju povinnosť splnili a peniaze v štátnom rozpočte sú. Situáciu s vysokými zálohovými platbami má riešiť vláda na pondelkovom (16. 1.) rokovaní. Šutaj Eštok kritizoval okrem tohto aj nedostatočnú pomoc vlády smerujúcu dôchodcom či ambulantným lekárom.



V súvislosti s reformou nemocničnej siete šéf poslaneckého klubu OĽANO zdôraznil, že "je potrebné všetkým ľuďom v regióne vysvetliť, čo to bude znamenať". Poukázal na to, že ľudia v dôsledku šírených dezinformácií podliehajú strachu. Nie je podľa jeho slov možné, aby všetky nemocnice boli schopné vykonávať všetky zákroky. "To nie je o tom, že sa ideme baviť o nejakej špecializácii," reagoval Šutaj Eštok. Zdôraznil, že má ísť o rušenie tisícok lôžok.



Šipoš v relácii tiež uviedol, že šéf OĽANO Igor Matovič podľa neho nebude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Hnutie si počká na prihlásených kandidátov a potom prijme stanovisko. Hlava štátu by podľa jeho slov nemala vzísť z politických strán. "Na Slovensku je viacero kvalitných osobností z ľavicového spektra. Verím, že sa nám podarí predstaviť vlastného kandidáta," uviedol Šutaj Eštok. Doplnil, že debaty v Hlase-SD o prípadnom vlastnom kandidátovi sú ešte len v zárodku.