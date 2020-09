Šipoš: Na stretnutie Kollára s Haščákom sa opýtam na koaličnej rade

Bratislava 21. septembra (TASR) - Na pondelkovej koaličnej rade by sa mali predstavitelia koalície pýtať predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) na jeho stretnutie so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom. TASR to povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Koaliční partneri pre TASR uviedli, že nepovažujú takéto stretnutia za šťastné.



„Nepovažujem za šťastné stretávať sa s takými ľuďmi po tom, čo som si prečítal v prepise nahrávky Gorila, ktorý bol zverejnený. Chcem veriť, že mal na to predseda parlamentu nejaký relevantný dôvod, a na ten sa budem pýtať,“ povedal pre TASR Šipoš.



Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová takisto nepovažuje za šťastné, ak sa druhý najvyšší ústavný činiteľ stretáva s človekom, ktorý je „podozrivý z veľmi závažných činov“. „Snáď mal na to vážny dôvod,“ dodala pre TASR. Myslí si, že je to jeho osobná vec, na stretnutie sa ho preto nebude pýtať, Kollár by ho mal podľa nej vysvetliť svojim voličom.



Predsedníčku poslaneckého klubu Za ľudí Janu Žitňanskú prekvapila informácia o stretnutí Haščáka s Kollárom. Pre TASR uviedla, že potrebuje k tejto téme vedieť viac priamo od Kollára. Dodala tiež, že dostala informáciu, že by sa o stretnutí s Kollárom mali rozprávať na koaličnej rade.



Šéf Národnej rady SR sa podľa informácií Denníka N v piatok (18. 9.) stretol s Haščákom. Schôdzka v hoteli v centre Bratislavy trvala takmer hodinu. Kollár tvrdí, že s Haščákom hovoril o článkoch v Plus 7 dní a Plus 1 deň, ktoré idú proti nemu. Šéf Penty povedal, že s predsedom parlamentu chcel debatovať, lebo začal písať knihu, ktorá je aj o politike.



Kollár v pondelok deklaroval, že na stretnutí nechcel ovplyvňovať obsah médií prostredníctvom ich majiteľa. Dodal, že sa Haščáka iba pýtal, prečo idú na neho útoky len z jeho médií a či sa články o ňom písali na základe Haščákových osobných pokynov. Kollár tiež od Haščáka žiadal, aby zariadil, že sa v médiách má „merať rovnakým metrom“.