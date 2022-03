M. Šipoš očakáva od R. Mikulca jasné a pravdivé vysvetlenie

Na archívnej snímke Boris Susko (SMER-SD). Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. marca (TASR) - Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš očakáva od ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) jasné, transparentné a pravdivé vysvetlenie situácie v súvislosti s firmami, ktoré majú zabezpečovať pomoc pri utečeneckej kríze. Na otázku, či si vie predstaviť jeho výmenu, odpovedal, že počká na ohlásenú tlačovú konferenciu a vysvetlenie situácie. Poslanec za Smer-SD Boris Susko si myslí, že Mikulcovi sa situáciu vysvetliť nepodarí. Trvá na to, že utečeneckú krízu má riadiť štát a nie súkromná firma s úplne iným zameraním svojho podnikania.povedal Šipoš. Vie pochopiť, ak sa minister snažil vybrať ľudí, ktorým dôveruje a o ktorých vie, že situáciu zvládnu.podčiarkol s tým, že verejnosť musí dostať odpovede. Na otázku o výmene Mikulca odpovedal, že verí v záujem ministra konať s najlepším vedomím a svedomím s cieľom zvládnutia utečeneckej krízy.reagoval Susko. Namieta, že pri celoplošnom testovaní sa zapojili samosprávy a štátne orgány, no pri utečeneckej kríze, ktorú mal primárne riešiť štát, sa situácia zverila súkromnej firme za obrovské peniaze.hovorí Susko.Mikulca chce odvolávať opozičný Smer-SD. Kritizuje ho za to, že riadenie krízy zveril súkromným firmám, ktoré majú byť blízke hnutiu OĽANO a zazmluvnené boli priamym zadaním bez transparentného verejného obstarávania. Opozícia tvrdí, že Mikulec sa zbavuje zodpovednosti za krízu, hoci mal dostatočný čas na prípravu a koordináciu s ostatnými členmi vlády či samosprávami.