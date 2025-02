M. Šipoš: Podstatné je, či bude vo výdavkoch na obranu transparentnosť

Bratislava 23. februára (TASR) - Nie je podstatné, či sa budú zvyšovať výdavky na obranu, podstatné je, aby v nich bola transparentnosť. V nedeľu to uviedol predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš v súvislosti s možným návrhom zvýšenia HDP na obranu.



"Urobili by sme audit, ako sú momentálne financované naše ozbrojené sily. Samozrejme, by sme boli za to, aby sme ako členské krajiny dodržiavali pravidlá," poznamenal Šipoš s tým, že pri zvýšení obranných výdavkov bude potrebné šetriť.



V súvislosti s neformálnym stretnutím európskych lídrov, ktoré sa tento týždeň konalo v Paríži, Šipoš skonštatoval, že Slovensko nie je zaujímavým ani relevantným partnerom pre európskych spojencov.



Predseda poslaneckého klubu spomenul aj siedme výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Poukázal na to, že žiadny predstaviteľ vlády ani prezident si neboli schopní toto výročie pripomenúť. Zároveň pri tejto príležitosti vyzval všetky demokratické opozičné strany, aby sa zjednotili a spolupracovali na výmene súčasnej vlády.