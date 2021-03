M. Šipoš: Rokujeme o viacerých menách na post ministra zdravotníctva

Bratislava 12. marca (TASR) - Hnutie OĽANO rokuje o viacerých menách na post ministra zdravotníctva. TASR to potvrdil šéf poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš.



"V hre je viacero mien, rokujeme," uviedol Šipoš pre TASR. Žiadne meno zatiaľ nechce potvrdzovať ani vyvracať. "Keď budeme mať meno na 100 percent potvrdené, dáme vedieť," odpovedal Šipoš na otázku, či je v hre aj meno poslankyne Národnej rady (NR) SR za OĽANO a lekárky Evy Horváthovej. Tá pre TASR uviedla, že ponuku na post šéfky rezortu zdravotníctva nedostala.



OĽANO chce podľa Šipoša za ministra človeka, ktorý bude bojovať proti korupcii a nadviaže na dobrú prácu Mareka Krajčího. "A nebude v područí finančných skupín a oligarchov," dodal.



Ako možný nástupca Krajčího sa spomína aj štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek. Premiér Igor Matovič (OĽANO) vo štvrtok (11. 3.) nepotvrdil, či bude novým ministrom on. Žiadnu ponuku na tento post zatiaľ neeviduje ani štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura. Povedal to pred piatkovým rokovaním vlády.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v piatok podá demisiu. Pôvodne mal odchádzať postupne s tým, že bude ešte niekoľko týždňov pomáhať novému šéfovi rezortu. Premiér vo štvrtok avizoval, že Krajčí by mal odísť až vtedy, keď sa rozbehne očkovanie Sputnikom V. Postup OĽANO vyvolal opätovné koaličné pnutie.



Šipoš zároveň v relácii RTVS Z prvej ruky priznal, že v koalícii boli dohodnutí len na odchode Krajčího, časové hľadisko neriešili ani nepodmieňovali očkovaním Sputnikom V.