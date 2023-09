M. Šipoš: Schôdza ku kontrolám na hranici by nič nevyriešila

Bratislava 19. septembra (TASR) - Parlamentná schôdza k problematike zavedenia kontrol na slovensko-maďarskej hranici by nič nevyriešila, bola by len ďalším divadlom. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš to povedal v zdôvodnení, prečo hnutie nepodporilo otvorenie schôdze iniciovanej Smerom-SD.



Obnovenie kontrol na hraniciach s Maďarskom by podľa poslanca Mareka Šefčíka (OĽANO) spôsobilo hodinové zdržania. Zdôraznil, že je potrebné kontrolovať vonkajšiu Schengenskú hranicu.



Poslanci Národnej rady (NR) SR sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k problematike zavedenia kontrol na hranici s Maďarskom v stredu (20. 9.). V utorok sa totiž ani na druhý pokus v rokovacej sále neprezentoval dostatok poslancov, parlament preto nebol uznášaniaschopný.