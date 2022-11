M. Šipoš verí, že k dohode medzi vládou a LOZ dôjde v sobotu

Bratislava 26. novembra (TASR) – Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš verí, že k dohode medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ) dôjde v sobotu, považuje to za prioritu. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že ak sa nedohodnú, musia byť pripravení na variant B, teda núdzový stav. Poslanec Národnej rady SR Matúš Šutaj Eštok (nezaradený) poznamenal, že od kolapsu v zdravotníctve nás delí pár dní.



Zlá situácia v zdravotníctve trvá podľa Šipoša už dlhé roky, nie je výsledkom len ich vlády. Poznamenal, že sa snažia vyjednávať a dávať LOZ reálne ponuky vzhľadom na možnosti rozpočtu. Podľa jeho slov je potrebné pozerať sa na všetkých zamestnancov, nie len na lekárov. "My sa musíme spravodlivo a férovo pozerať na všetkých," povedal Šipoš. Verí, že počas sobotného rokovania na úrade vlády sa dohodnú a príde ku kompromisu.



Šutaj Eštok súhlasí s tým, že v zdravotníctve sa za posledné roky mohlo urobiť viac. Zdravotníctvo podľa jeho slov nie je pre túto vládu prioritou. Poznamenal, že ľudia si počas pandémie uvedomili, aké je zdravotníctvo pre krajinu dôležité.



Podľa Šipoša je v rokovaniach potrebné urobiť krok späť. Tvrdí, že na dohodu sú potrebné dve strany. "Sú dve možnosti - buď sa dohodnú, alebo sa nedohodnú a budú zomierať ľudia," zdôraznil Šutaj Eštok. Za vinníkov celej situácie označil ministra financií Igora Matoviča a premiéra Eduarda Hegera (obaja OĽANO). Podľa Šipoša pôvodná ponuka vlády bola korektná a oproti iným zamestnancom aj štedrejšia.



V diskusnej relácii sa venovali aj téme energií. Rezort hospodárstva by mal zastropované budúcoročné ceny energií pre domácnosti podľa Šipoša oznámiť na začiatku decembra. Dodal, že na zastropovaní cien energií sa vláda dohodla už aj so samosprávami. Šutaj Eštok kritizoval vládny kabinet za nedostatočnú pomoc ľuďom.