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M. Šipoš vyzval opozíciu, aby bola na rokovaní NR SR v plnom počte
Dodal tiež, že do úvahy by mohli prísť aj návrhy na odvolanie ďalších koaličných funkcionárov.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš vyzval ostatné opozičné strany, aby boli v utorok (10. 11.) na rokovaní Národnej rady (NR) SR v plnom počte. Ak by totiž poslanci okolo exministra Tomáša Tarabu (nezaradený) dodržali slovo, koalícii by pri plnom parlamentnom pléne nemuseli prejsť niektoré návrhy. Uviedol to v nedeľu na tlačovej konferencii.
Dodal tiež, že do úvahy by mohli prísť aj návrhy na odvolanie ďalších koaličných funkcionárov. „Pôjdeme postupne. Momentálne sme pridali podpisy na odvolávanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), ktorý opäť potrebuje cestovať do Moskvy a bratríčkovať sa s vojnovými agresormi. Takže pôjdeme postupne, najprv Blanára a potom budú na rade ďalší či už ministri, alebo môžeme zvážiť aj odvolávanie podpredsedu parlamentu,“ uviedol Šipoš na otázku, či hnutie plánuje odvolávať predsedu SNS Andreja Danka.
Dodal tiež, že do úvahy by mohli prísť aj návrhy na odvolanie ďalších koaličných funkcionárov. „Pôjdeme postupne. Momentálne sme pridali podpisy na odvolávanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), ktorý opäť potrebuje cestovať do Moskvy a bratríčkovať sa s vojnovými agresormi. Takže pôjdeme postupne, najprv Blanára a potom budú na rade ďalší či už ministri, alebo môžeme zvážiť aj odvolávanie podpredsedu parlamentu,“ uviedol Šipoš na otázku, či hnutie plánuje odvolávať predsedu SNS Andreja Danka.