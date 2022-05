M. Šipoš vyzýva SaS, aby zastavila kampaň voči OĽANO

Bratislava 5. mája (TASR) - Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš vyzýva stranu SaS, aby zastavila kampaň voči OĽANO a uvedomila si, že hnutie nie je jej nepriateľom, ale koaličným partnerom. TASR jeho vyjadrenie poskytol Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. Šipoš tvrdí, že OĽANO voči SaS nikdy nepodniklo kroky na jej oslabenie, ale naopak. Vyzval liberálov ku konštruktívnej debate vo vnútri koalície bez "zbytočného obťažovania verejnosti vzájomnými spormi".



"Nerozumiem, prečo SaS cíti potrebu zneužívať zlyhanie našich dvoch bývalých poslankýň pri hlasovaní a cielene spochybňovať protikorupčnú politiku celého hnutia OĽANO. O to viac, že práve naše hnutie zásadnou mierou prispelo k porážke Fica a Pellegriniho a umožnilo nástup právneho štátu. Vážime si hlasovanie našich 48 poslancov, ako aj 19 poslancov SaS, ktorí včera nezaváhali. Áno, nestačilo to," uviedol Šipoš.



Napriek tomu, že parlament neodsúhlasil vydanie lídra opozičného Smeru-SD Roberta Fica do väzby, orgány činné v trestnom konaní podľa Šipoša ďalej konajú a majú garantovanú slobodu. Okrem toho poukázal Šipoš na pripravované reformy a potrebu ich prijatia, ako aj prijatia protikorupčnej legislatívy či sociálnych opatrení. "Tento zápas nehráme proti sebe. Ide o zápas za spravodlivé Slovensko, ktorý si nemôžeme dovoliť prehrať. Na toto nám dali voliči mandát a musíme to mať vždy na pamäti," uzavrel.



Spor medzi vládnymi stranami sa opäť vyostril po stredajšom hlasovaní o žiadosti prokuratúry o súhlas s vydaním Fica do väzby. Hnutie Sme rodina sa zdržalo. Rovnako postupovala aj Katarína Hatráková, Romana Tabák nehlasovala. Obe poslankyne následne vylúčili z klubu OĽANO.



SaS vyhlásila, že je namieste rozprávať sa o tom, aký prínos má Sme rodina v koalícii. Kritiku predstavitelia strany adresovali aj na OĽANO, pripomenuli protikorupčné sľuby a hovorili o zlyhaní poslancov hnutia v rozhodujúcej chvíli. Okrem toho sa SaS ohradila voči tvrdeniam ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), že má v úmysle odísť z koalície. Pýta sa, či Matovič vyháňa z koalície tých správnych.