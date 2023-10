M. Sklenár: Kontinuita v obrane je absolútne kľúčová

Bratislava 20. októbra (TASR) - Kontinuita v obrane je absolútne kľúčová. Minister obrany Martin Sklenár to vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii, na ktorej hodnotil svoje pôsobenie vo funkcii. Aj v ďalšom období považuje za dôležité sústrediť sa na personál, zachovať obranné výdavky na úrovni minimálne dvoch percent a podporovať Ukrajinu.



"Som veľmi rád, že som mohol stavať na tom, čo sa v rezorte odpracovalo a nastavilo v ostatných rokoch," skonštatoval Sklenár. V rámci modernizácie vyzdvihol napríklad nákupy vozidiel 4x4 a útočných pušiek s využitím zdrojov z amerického fondu. Vyzdvihol aj obstaranie systémov protivzdušnej obrany, v rámci ktorého sa rokuje o konkrétnej zmluve.



Sklenár pripomenul aj hodnotenie NATO, podľa ktorého sa zrýchľuje napĺňanie obranných cieľov. "Za ostatné skoro štyri roky sa v rezorte urobilo veľa práce, ktorá zvyšuje schopnosti našich ozbrojených síl rýchlejšie ako kedykoľvek v minulosti," podčiarkol. Výdavky na obranu vo výške dvoch percent HDP považuje za minimum vzhľadom na situáciu vo svete aj potreby armády.



Slovensko má podľa Sklenára stále čo ponúknuť v rámci pomoci Ukrajine. "Tých 680 miliónov eur, čo je približná hodnota toho, čo SR doteraz darovala na Ukrajinu, je naozaj len zlomkom hodnoty vybavenia Ozbrojených síl SR," skonštatoval. Zdôraznil, že vojna na Ukrajine priamo súvisí s našou vlastnou obranou. Ako dodal, pomoc Ukrajine sa vždy realizovala so zreteľom na obranyschopnosť SR, možnosti nahradenia poskytnutých spôsobilostí a na základe požiadaviek z Ukrajiny.



Ako pripomenul, Ozbrojené sily (OS) SR počas uplynulého obdobia pomáhali naďalej polícii na hranici s Ukrajinou aj s prílevom migrantov. Zabezpečovali aj logistickú podporu pre krajiny, ktoré cez Slovensko darujú vojenskú pomoc Ukrajine. Spolupracujú tiež s mnohonárodnou bojovou skupinou NATO na Slovensku. Sklenár avizoval, že zloženie skupiny sa v nasledujúcom období opäť zmení. Velenie by mala postupne prebrať španielska jednotka.



Prvýkrát za 30 rokov sa podľa Sklenára tento rok zvýšil počet vojakov v OS SR, tzv. tabuľkové počty, ktoré dávajú možnosť zvyšovať počet personálu. Výzvou bude pokračovať v regrutácii. Spomenul aj zvýšenie niektorých príspevkov či platov vojakov.



Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko sa s kandidátom na ministra obrany Robertom Kaliňákom zatiaľ nerozprával. "OS SR boli vždy apolitické, stáli mimo politického boja a snažili sa naplniť svoje úlohy v súlade so zákonom," zdôraznil.