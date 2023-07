M. Sklenár: Rezort obrany už požiadal USA o ponuku na vrtuľníky Viper

Bratislava 6. júla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR už poslalo vláde USA žiadosť na spracovanie konkrétnej cenovej ponuky na bojové vrtuľníky Viper a ich vybavenie, výcvik a logistické zabezpečenie. Minister obrany Martin Sklenár o tom informoval vo štvrtok po rokovaní vlády. Potvrdil, že SR by za techniku mala zaplatiť približne 340 miliónov dolárov, pričom ich hodnota je vyše jednej miliardy eur.



"Na základe našej žiadosti americká vláda spracuje konkrétnu cenovú ponuku aj s termínmi dodania. Cenová ponuka bude spracovaná na konkrétnu špecifikáciu bojových vrtuľníkov, vybavenia, rakiet, výcviku personálu a logistického zabezpečenia na nejakú úvodnú dobu," načrtol Sklenár.



Minister predpokladá, že požiadavku bude USA spracovávať niekoľko mesiacov. Ide podľa neho o trochu nezvyčajný proces, keďže vrtuľníky sú už vyrobené a treba ich len upraviť do modernejšieho stavu. Výslednú ponuku môže SR schváliť alebo nie. "Ak by ju niekto odmietol, príde jednak o výborný obchod, ale bude sa musieť aj začať odznova celý ten proces a ďalej sa oddiali možnosť dodávok," poznamenal.



USA ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s príslušenstvom, výcvikom pilotov a technikov, ako aj vyše 500 rakiet AGM-114 Hellfire s výraznou zľavou ako náhradu za Ukrajine darované stíhačky MiG-29. Bojové vrtuľníky v súčasnosti nie sú vo výzbroji Ozbrojených síl SR, išlo by teda o úplne novú bojovú spôsobilosť.