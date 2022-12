M. Škubla: S obvinením Jaroslava H. nesúhlasíme

Bratislava 1. decembra (TASR) - S obvinením finančníka Jaroslava H. jeho obhajoba nesúhlasí, ale víta možnosť po desiatich rokoch sa konečne oboznámiť s obsahom spisu v základnom trestnom konaní Gorila. Zároveň možnosť sa voči vzneseným podozreniam brániť, čo podľa nej doteraz nebolo možné. Pre TASR to uviedol advokát Martin Škubla.



"Ak toto obvinenie je resumé desaťročného vyšetrovania Gorily tzv. 'vo veci', znamená toto obvinenie v podstate začiatok konca celej tejto kauzy," poznamenal.



Vznesenie obvinenia Jaroslavovi H. im bolo podľa jeho slov doručené až po medializácii. Obhajoba aj klient ho hodnotia ako priznanie fiaska celého desaťročného vyšetrovania Gorily. "Ak sa polícia zmohla len na toto, tak je to naozaj hanba," vyhlásil Škubla.



Obvinenie finančníka Jaroslava H. a ďalších šiestich osôb sa podľa neho podobá predošlému obvineniu v kauze nahrávky. "Načasovaním doručenia obvinenia na druhé výročie toho predošlého a použitou metódou pani vyšetrovateľky," vysvetlil. Tá podľa Škublu pracuje so skutočnosťami, ktoré sú tímu Gorila už roky známe. "Ak teda na ich základe bol dôvod klienta obviniť, malo sa tak stať už pred mnohými rokmi," doplnil.



Vyšetrovateľka špecializovaného tímu Gorila začala trestné stíhanie a obvinila finančníka Jaroslava H. zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a aj z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Celkovo je obvinených sedem osôb vrátane finančníka.