Streda 31. december 2025
M. Šmilňák prijme v najbližších dňoch osobnú politickú zodpovednosť

Na snímke Martin Šmilňák (KDH) skladá poslanecký sľub počas ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) IX. volebného obdobia 25. októbra 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

K dopravnej nehode Šmilňáka došlo v nedeľu popoludní medzi obcami Gaboltov a Sveržov. Polícia mu po zrážke s jelenicou, ktorá uhynula, namerala 0,48 promile alkoholu v krvi.

TASR
,aktualizované 
Bratislava 31. decembra (TASR) - Poslanec Národnej rady SR za KDH Martin Šmilňák prijme v najbližších dňoch osobnú politickú zodpovednosť za nedeľnú (28. 12.) dopravnú nehodu, po ktorej mu v dychu zistili alkohol. Šmilňák to oznámil vo videu na sociálnej sieti, v ktorom sa zároveň ospravedlnil.

„Všetkým vám dnes dlhujem ospravedlnenia a prosím o odpustenie. Celý život som pracoval s mladými a zvlášť ma mrzí, že som pohoršil. A keďže politici majú byť zodpovední, tak v najbližších dňoch prijmem aj osobnú politickú zodpovednosť,“ uviedol Šmilňák vo videu.

K dopravnej nehode Šmilňáka došlo v nedeľu popoludní medzi obcami Gaboltov a Sveržov. Polícia mu po zrážke s jelenicou, ktorá uhynula, namerala 0,48 promile alkoholu v krvi. Šmilňákovi zadržali vodičský preukaz. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove.
