Šofranko: Záujmom je prijať zákon, ktorý by pomohol prostrediu na VŠ

Bratislava 25. februára (TASR) - Spoločným záujmom je prijať zákon, ktorý by pomohol slovenskému vysokoškolskému prostrediu. Uviedla to poslankyňa Národnej rady SR Mária Šofranko (OĽANO) na margo štvrtkového (24. 2.) stretnutia na Úrade vlády SR k novele vysokoškolského zákona, ktorá prešla v parlamente do druhého čítania. TASR o tom informoval Matúš Mandrák z mediálneho tímu OĽANO.



"Za jeden rokovací stôl sa podarilo dostať kvalifikovaných odborníkov. Prišli tak zástancovia, ako aj odporcovia reformy," povedala Šofranko. Ako poznamenala, aj samotní účastníci ocenili, že diskusia bola korektná a konštruktívna.



Pozvanie na podujatie prijali aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS), štátny tajomník z rezortu školstva zodpovedný za reformu vysokých škôl Ľudovít Paulis, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Lívia Vašáková, predseda školského parlamentného výboru Richard Vašečka (OĽANO), zástupcovia koaličných strán, rektori vysokých škôl, zástupcovia Rady vysokých škôl SR, zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl a členovia predsedníctva Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR.



"Pozitívne vnímam, že zainteresovaní počas diskusie prejavili záujem dospieť ku konsenzu. To je veľmi pozitívna správa, ktorá dáva nádej," povedala poslankyňa. Zároveň doplnila, že v druhom čítaní bude v parlamente predložených niekoľko pozmeňujúcich návrhov, o ktorých v týchto dňoch rokuje koalícia spoločne s rezortom školstva.