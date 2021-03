Šóth: V zdravotníctve vládne chaos a nesystémové riadenie

Bratislava 6. marca (TASR) – V slovenskom zdravotníctve vládne iba chaos a absolútne nesystémové riadenie, ktoré ho posúva do ešte väčšej priepasti. Na otázku TASR, ako vníma Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR prvý rok Mareka Krajčího (OĽANO) v ministerskom kresle to povedal jej prezident Marián Šóth.



Podľa jeho slov je ťažké zhodnotiť, čo sa počas roka spravilo, keďže spravené nebolo nič. Myslí si však, že Krajčí nastúpil na neľahký post, v rozklade, bez perspektívy s nulovým finančným zabezpečením. Rovnako za smolu pre Krajčího považuje aj to, že nastúpil do pozície v neľahkom období poznačenom pandémiou nového koronavírusu. Nevie presne, aká bola ambícia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"Kroky, ktoré začalo MZ SR realizovať, nesvedčili o manažérskej zručnosti," uviedol šéf asociácie. Prepúšťanie zamestnancov či riaditeľov niektorých nemocníc podľa neho vypovedá aj o politickej nominácii.



"Pre mňa je najhoršia ignorancia akýchkoľvek odborných a stavovských organizácií. Bohužiaľ, legislatívne zmeny sa realizujú tak, ako v minulosti, bez diskusie, rýchlo a zbesilo a poslaneckými návrhmi," povedal Šóth.



Poukázal tiež na to, že MZ SR patrí medzi rezorty s najväčšou požiadavkou na financie, ktoré sa mu v minulosti nedostávali v dôstojnej miere. Súčasné vedenie však podľa Šótha nedokázalo ani vo vypätej dobe dosiahnuť zreálnenie finančného krytia.



Očakával, že aktuálne programové vyhlásenie vlády bude mať motto "zdravotnícky pracovník na prvom mieste". Aktuálne však vníma skôr dehonestovanie zdravotníkov pracujúcich v ambulantnej sfére. "Dennodenne sa utvrdzujem v mojom presvedčení, že minister zdravotníctva má byť v prvom rade rozhodný manažér s jasnou víziou, s podporou čo najväčšieho spektra zdravotníckych pracovníkov, ktorý háji záujmy zdravotníkov a pacientov v prospech celého zdravotníctva," uzavrel s dôvetkom, že zatiaľ je tu iba chaos.