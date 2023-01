M. Štrba: V kultúre je stále premostenie Slovenskej a Českej republiky

Bratislava 5. januára (TASR) - Česká a Slovenská republika sa síce rozdelili, no v kultúre ich premostenie stále je. Uviedol to kameraman Martin Štrba, ktorý je čerstvým držiteľom štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Poukázal pritom, že aj jeho práca je toho dôkazom.



"Vždy sa odohrávajú koprodukcie, z veľkej časti česko-slovenské či slovensko-české. Tie projekty sú veľmi prepojené a premostené rôznymi ďalšími osobnosťami, nielen mnou," skonštatoval. Teší ho, že to medzi oboma štátmi vo "veľkej európskej rodine" naďalej funguje.



Štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR, najmä v oblasti filmu, si Štrba veľmi váži. "Úprimne, som skromný človek, úplne som to nečakal, aj keď dá sa za mnou vidieť kopu práce, ale o to je to milšie prekvapenie," dodal.



Martin Štrba za kamerou stojí už štyri dekády, počas ktorých sa podieľal na desiatkach hraných a dokumentárnych filmov. Získal štyroch Českých levoch, tri ceny Slnko v sieti a Cenu českej filmovej kritiky. V roku 2021 sa stal členom americkej Akadémie filmových umení a vied, ktorá udeľuje prestížne Oscary.



Často spolupracuje so slovenským režisérom Martinom Šulíkom, ich tandem má na svojom konte osem celovečerných filmov. Spolupracuje tiež s poľskou režisérkou Agnieszkou Hollandovou a s českým režisérom Vladimírom Michálkom. K desiatkam hraných filmov ešte treba prirátať viacero filmových dokumentov a seriálov.