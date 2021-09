Prokurátor navrhuje Dušanovi K. minimálne 13-ročný nepodmienečný trest

Pezinok 17. septembra (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek navrhuje uložiť bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. najmenej 13-ročný nepodmienečný trest s minimálnym stupňom stráženia a trest prepadnutia majetku. Šúrek to uviedol v piatok v rámci záverečnej reči pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku.



"Ide o dlhoročného najvyššieho predstaviteľa špecializovaného štátneho orgánu vytvoreného na potieranie organizovaného zločinu a korupcie," zdôvodnil prokurátor s tým, že Dušan K. vo svojej funkcii konal opačne. Aj preto sa, ako tvrdí, priklonil k trestu, ktorý sa blíži k hornej hranici trestnej sadzby.



Šúrek okrem iného poukázal na konanie Generálnej prokuratúry (GP) SR, ktorá v roku 2017 upozornila vedenie ministerstva spravodlivosti na konanie sudcu pri prepustení bývalého bosa takáčovcov Kudličku z väzby. Prokurátorka ÚŠP vtedy voči prepusteniu nepodala sťažnosť. "Obžalovaný mal eminentný záujem, aby sa prokurátorka Blanka Godžová nemusela zodpovedať za svoj postup," dodal s tým, že obžalovaný nemal žiadny zákonný dôvod na intervenciu.



"Je absolútne evidentné, že nadriadený zneužil svoj vplyv a postavenie," podotkol prokurátor s tým, že Dušan K. sa zámerne vyhýba vysvetleniu, prečo prokurátorku kontaktoval. Vykonané dôkazy podľa neho potvrdzujú, že bol Dušan K. kontaktovaný bývalým šéfom Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚFS) Ľudovítom Makóom, ktorý mu mal za to odovzdať úplatok vo forme finančných prostriedkov.



Prokurátor tvrdí, že listiny, ktoré sa našli pri prehliadke u Makóa, vtedy podozrivého z nepriamej korupcie, mali pochádzať priamo od Dušana K. "Jednoznačne vyplynulo, že sa obžalovaný mohol z titulu svojej funkcie dostať k týmto listinám bez toho, aby vznikli pochybnosti," povedal Šúrek. Potvrdzovať to majú aj viaceré svedecké výpovede. "Výpoveď Makóa potvrdil aj František Böhm a svedok Marián K. z Nitry," podotkol.



M. Šúrek: Vykonané dôkazy zvýraznili motiváciu konania Dušana K.

Vykonané dôkazy zvýraznili motiváciu konania obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek to v piatok uviedol v rámci záverečnej reči na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku. Tvrdí, že sa Dušan K. snažil navodiť pocit, že sa mal stať obeťou sprisahania či komplotu. Poukázal tiež na to, že Dušan K. spontánne nevypovedal, ale zvyčajne len odpovedal na kladené otázky.



"Bolo dostatočným spôsobom preukázané, nad akúkoľvek rozumnú pochybnosť, že skutky sa stali," zdôraznil prokurátor. Tvrdí, že sa potvrdila dôvodnosť podania obžaloby.



Kritizoval, že Dušan K. úmyselne odkláňal smer dokazovania viacerými podaniami a námietkami. Poukázal pritom na články z médií, ktorých obsah sa obžalovaný snažil využiť konšpiračným spôsobom vo svoj prospech. "Opakuje tie isté skutočnosti ako v prípravnom konaní, ktoré nemajú hmotnoprávnu relevanciu," podotkol. Odmieta, že by mal mať obžalovaný porušené právo na obhajobu.



Poukázal na svedecké výpovede viacerých svedkov a zabezpečené dôkazy, ktoré mali preukázať, že mal Dušan K. zinkasovať za vybavenie nepodania sťažnosti proti prepusteniu niekdajšieho bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby 50.000 eur. Uviedol tiež, že z listinných dôkazov je zrejmé, že prokurátorka Blanka Godžová nepodala sťažnosť na základe inštrukcií od Dušana K. Potvrdzovať to má úradný záznam, ktorý v tejto súvislosti Godžová vyhotovila.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala Dušana K. koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Vo väzbe je od októbra minulého roka.