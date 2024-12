M. Šutaj Eštok: Budúci rok príde masívna obnova policajných staníc

Bratislava 12. decembra (TASR) - Štát podľa ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na budúci rok príde s masívnou obnovou policajných staníc na Slovensku. Na projekte jeho rezort spolupracuje s ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou (Hlas-SD). Minister to vyhlásil na tlačovej konferencii pri príležitosti otvorenia novej policajnej stanice v bratislavskom Ružinove. Policajné oddelenie podľa neho doteraz sídlilo v nevyhovujúcich podmienkach.



"Keď som pred rokom navštívil obvodné oddelenie na Sputnikovej ulici, bola to moja prvá návšteva obvodného oddelenia a vtedy som si tieto priestory pozrel veľmi detailne a poviem vám, že nemali nič spoločné s priestormi, v ktorých by mal fungovať nielen Policajný zbor, ale priestormi, kde by vôbec niekto mal pracovať v 21. storočí," uviedol minister. Dodal, že takmer o rok sídli oddelenie v novej budove s lepším zázemím.







Šutaj Eštok okrem toho odovzdal Policajnému zboru (PZ) 52 nových civilných policajných vozidiel pre vyšetrovateľov. Slúžiť budú na oddeleniach po celom Slovensku. Minister avizoval, že v ďalšom roku Policajný zbor dostane ďalšie autá.



Zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Ružinov - východ Ladislav Hodúr ozrejmil, že na oddelení pracuje 42 príslušníkov polície. Zároveň poďakoval rezortu za prácu na projekte.