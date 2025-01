M. Šutaj Eštok chce garantovať stabilitu v rámci koalície

Bratislava 26. januára (TASR) - Líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je pripravený pracovať na stabilite koalície. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Rozpráva sa aj s nezaradeným poslancom Rudolfom Huliakom o tom, aby sa vrátil do koalície. Myslí si tiež, že za kybernetickými útokmi je organizovaná skupina financovaná zo zahraničia. Šéf poslaneckého klubu opozičného PS Martin Dubéci tvrdí, že koalícia potrebuje zakryť problém s rozpadajúcou sa vládou tým, že konšpiruje o pozadí občianskych protestov. Minister tiež informoval, že v pondelok (27. 1.) predstaví, kto bude viesť Policajný zbor po odchode Ľubomíra Soláka.



Šutaj Eštok tvrdí, že v koalícii treba garantovať stabilitu, preto sa rozpráva aj s Huliakom. "Aj oni si uvedomujú, že budú musieť urobiť ústupky a vrátiť sa do koalície," povedal Šutaj Eštok o poslancoch okolo Huliaka. "Som pripravený úplne na všetko," odpovedal na otázku, či je pripravený na rekonštrukciu vlády. Zároveň uviedol, že SNS, Smer-SD i Hlas-SD sú dohodnutí a pripravení voliť podpredsedu Hlasu-SD Richarda Rašiho za predsedu Národnej rady (NR) SR, no nevie, či ho podporujú poslanci Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš, ktorých vylúčili z Hlasu-SD.



Podľa Dubéciho sme v režime menšinovej vlády. Je presvedčený, že NR SR sa nebude vedieť vo februári zísť. Februárová schôdza bude podľa Šutaja Eštoka o zdravotníckych zákonoch. Dubéci reagoval, že na februárovej schôdzi mal byť riadny program o viacerých zákonoch, zároveň sa mali voliť aj predseda NR SR, kandidát na ústavného sudcu či členovia mediálnych rád vrátane Rady STVR. Dubéci chce, aby sa na schôdzi rozprávali o predčasných voľbách.



Predseda klubu PS vyhlásil, že vláda koketuje so zahranično-politickou orientáciou, a na to musel reagovať tlačovou konferenciou Hlas-SD a aj prezident Peter Pellegrini svojím vyhlásením. Šutaj Eštok zopakoval, že členstvo Slovenska v EÚ a NATO je zakotvené vo viacerých dokumentoch.



Minister si myslí, že hrozby na školách alebo kyberútoky sú súčasťou organizovanej snahy. "Je za tým organizovaná skupina, ktorá je financovaná zo zahraničných zdrojov, napojená priamo aj na 'možno užitočných idiotov', ktorí sú v rámci politickej opozície i mimovládneho sektora," dodal s tým, že ide o sieť ľudí, ktorá je "absolútne jasne preukázateľná".



Dubéci reagoval, že zúfalá vláda robí zúfalé činy. "Potrebujú tu nastaviť novú tému, lebo sa im rozpadá vláda," povedal s tým, že na utajenej správe sa smiali aj koaliční poslanci. Dodal, že nedôveruje slovenskej tajnej službe.



Šutaj Eštok odmietol, že by boli na štvoricu poslancov Migaľa, Šalitroša a tiež Jána Ferenčáka a Romana Malatinca (obaja Hlas-SD) nasadené bezpečnostné zložky, ako to uviedli v stanovisku. "Budeme garantovať stabilitu v rámci koalície," dodal s tým, že Ferenčáka a Malatinca nepovažuje za takých vydieračov, preto majú otvorené dvere.