M. Šutaj Eštok dočasne pozbavil štátnej služby policajta Pavla Ď.
Skutočnosť, že má Pavol Ď. postavenie chráneného oznamovateľa, podľa ministerstva nemôže ospravedlniť existenciu dôvodného podozrenia z jeho trestnej činnosti.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) rozhodol o dočasnom pozbavení štátnej služby policajta Pavla Ď., ktorý pôsobí na funkcii vyšetrovateľa Policajného zboru. K vydaniu personálneho rozkazu došlo v dôsledku nového vzneseného obvinenia v marci tohto roku, podľa ktorého je menovaný policajt obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, teda v súvislosti s plnením jeho služobných povinností. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra.
„Za takýchto okolností zákon o služobnom pomere policajtov priamo prikazuje pristúpiť k vydaniu dočasného opatrenia, a to v prípade akéhokoľvek policajta. Bolo by v rozpore s ochranou dôvery občanov v právny štát, ak by vyšetrovateľ dôvodne podozrivý zo závažnej trestnej činnosti mohol voči iným osobám vystupovať z pozície orgánu činného v trestnom konaní. Z uvedeného dôvodu by ďalšie ponechanie tohto policajta vo výkone ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby, ktorým je najmä zákonnosť vyšetrovania trestných činov,“ ozrejmili z rezortu.
Skutočnosť, že má Pavol Ď. postavenie chráneného oznamovateľa, podľa ministerstva nemôže ospravedlniť existenciu dôvodného podozrenia z jeho trestnej činnosti. „V tomto smere Ústavný súd SR uviedol, že zo žiadneho ustanovenia zákona o ochrane oznamovateľov nemožno vyvodiť, že bol prijatý s cieľom poskytovať ochranu trestne stíhaným osobám (Uznesenie USSR I. ÚS 220/2025-22). Rovnako sa postupuje vo vzťahu ku všetkým aktívnym policajtom, voči ktorým bolo vznesené obvinenie zo spáchania úmyselného trestného činu. Dočasné pozbavenie bude obmedzené na zákonom predpokladanú dobu šiestich mesiacov,“ dodalo ministerstvo.
