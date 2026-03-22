M. Šutaj Eštok: Hlas-SD je po vylúčení J. Ferenčáka zastabilizovaný
Bratislava 22. marca (TASR) - Koaličný Hlas-SD a jeho poslanecký klub sú po vylúčení poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka (nezaradený) zastabilizované. V diskusnej relácii TA3 V politike to v nedeľu vyhlásil minister vnútra a predseda strany Matúš Šutaj Eštok. Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas skonštatoval, že vláda je slabá a nedokáže adekvátne reagovať na aktuálne globálne hrozby.
„Myslím si, že Hlas-SD je zastabilizovanou stranou s naším poslaneckým klubom, ktorý tam je, ktorý je absolútne pripravený podporovať programové vyhlásenie vlády, náš program, ktorý v Hlase máme, a budeme jednoducho bojovať, pretože máme ešte čo presadiť v rámci tohto volebného obdobia,“ uviedol Šutaj Eštok.
Karas si ale myslí, že koalícia už v tomto volebnom období nič zásadné nepresadí. „Budú dúfať, že nejakým spôsobom ešte zlepia rozpočet. Ale nič iné v zásade už riešiť nebudú a budeme len sledovať to, akým spôsobom upadá životná úroveň a aj ako sa zvyšuje chaos v štáte. A toto je len dôsledok slabej politickej sily predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD),“ vyhlásil.
Karas ministra vnútra zároveň vyzval na vyvodenie politickej zodpovednosti a odchod z funkcie pre zrušenie zákona, na základe ktorého mal zaniknúť Úrad na ochranu oznamovateľov a vzniknúť nástupnícka inštitúcia. Buď podľa neho minister zlyhal pri príprave a o problémoch návrhu nevedel, alebo o nich vedel a predložil ho aj tak. Odísť by mal tak či tak.
Šutaj Eštok reagoval, že si za zákonom, ktorý koalícia následne zrušila, stojí. „Európska komisia do dnešného dňa nedala konkrétnu námietku, čo jej pri transformácii (Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad, poznámka TASR) prekáža. A preto sme sa dostali do polohy, že nám nestojí za to riskovať v politickom spore s Európskou komisiou a čakať na dĺžku rozhodnutia Ústavného súdu,“ argumentoval.
Minister tiež informoval, že slovenská polícia spolupracuje na vyšetrovaní požiaru v zbrojárskej firme v Pardubiciach, ktorý české úrady označili za možný terorizmus. Nepriblížil však ako presne. Karas vyzval na zvolanie bezpečnostnej rady štátu pre globálnu bezpečnostnú situáciu aj v súvislosti s nedostatkom ropy. Šutaj Eštok to podľa svojich slov nepovažuje za potrebné, pretože komunikácia funguje a častejšie zasadá aj vládny kabinet.
Šutaj Eštok nevedel povedať, či Hlas-SD postaví vlastného kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Podporu pre aktuálne úradujúceho predsedu kraja a šéfa KDH Milana Majerského ani kandidáta mimoparlamentnej Republiky a europoslanca Milana Mazureka si nateraz nevie predstaviť.
