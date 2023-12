Šutaj Eštok: Horskí záchranári majú 21 nových vozidiel a štvorkoliek

Bratislava 14. decembra (TASR) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odovzdal vo štvrtok v Bratislave 21 nových záchranných, terénnych vozidiel a štvorkoliek pre Horskú záchrannú službu (HZS). Cieľom je zmodernizovať technické vybavenie a zlepšiť mobilitu horských záchranárov počas služobných zásahov. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Som rád, že modernizácia technického vybavenia HZS uľahčí a urýchli horským záchranárom výjazdy do ťažko dostupných terénov. Bez horských záchranárov by sa totiž mnohí turisti z hôr už možno nevrátili," uviedol Šutaj Eštok s tým, že snežné skútre ešte dodajú v priebehu decembra.



Motorové vozidlá budú slúžiť v jednotlivých oblastných strediskách HZS už v priebehu tejto zimy. Odovzdaných bolo 13 terénnych záchranných vozidiel Toyota Landcruiser, dve veliteľské vozidlá SUV Kia Sportage a šesť terénnych štvorkoliek Outlander.



Celkovo bude HZS vybavená 63 kusmi novej automobilovej techniky za viac ako 2,5 milióna eur. Rezort ich obstaral v rámci projektu "Posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby" financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Viaceré vozidlá už boli prevzaté a odovzdaného do výkonu HZS.



"Nadobudnutie novej techniky prostredníctvom operačného projektu Kvalita životného prostredia bola zdĺhavá cesta a sme radi, že HZS nadobudla úplne nové kusy techniky, ktoré nám okamžite začnú pomáhať v teréne. Nejde sa len o zachraňovaných, ale aj o bezpečie našich príslušníkov, ktoré je veľmi dôležité, aby záchranné akcie mohli byť úspešné," dodal riaditeľ Horskej záchrannej služby Marek Biskupič.