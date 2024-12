M. Šutaj Eštok: Je čas, aby sa vydieranie lekárskych odborov skončilo

Bratislava 8. decembra (TASR) - Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) plní požiadavky Lekárskeho odborového združenia (LOZ), teraz je čas na to, aby lekárski odborári prestali vydierať. Uviedol to predseda strany Hlas-SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.



V reakcii na nedeľné uznesenie vlády a návrh, ktorý má riešiť situáciu v prípade hromadných výpovedí lekárov, Šutaj Eštok upozornil, že napriek plneniu bodov z memoranda, ktoré požaduje LOZ, prichádza združenie so stále novými požiadavkami. "LOZ na čele s pánom (Petrom, pozn. TASR) Visolajským si musí uvedomiť, že nemôže donekonečna vydierať vládu. Nemôže vydierať spoločnosť. Robia to opakovane," zdôraznil Šutaj Eštok.



Je presvedčený, že jadrom problému je neústupčivosť LOZ v prípade platových požiadaviek a neochota akceptovať mierne zníženie valorizácie. "Lekárski odborári trvajú na výpovediach kvôli približne 63 eurám," skonštatoval líder Hlasu-SD.



Vyzdvihol zároveň rozhodnutie tých lekárov, ktorí výpovede stiahli. "Je to názorná ukážka toho, že týmto lekárom skutočne ide o zdravie svojich pacientov," vyhlásil. "Verím, že aj lekárski odborári si uvedomia závažnosť celej situácie a na ďalších spoločných rokovaniach budú partnermi, ktorí prejavia skutočný záujem zlepšiť slovenské zdravotníctvo," dodal Šutaj Eštok.



Vláda v nedeľu schválila návrh legislatívnych úprav, ktoré umožňujú vyhlásiť mimoriadnu situáciu aj v prípade kritickej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, zároveň zdravotníci musia v období vyhlásenia takejto mimoriadnej situácie poskytovať zdravotnú starostlivosť. Šaško po schválení návrhu, ktorý sa má v parlamente prerokovať v skrátenom konaní, upozornil, že má ísť o nástroj na zabezpečenie ochrany života a zdravia v prípade, že lekári podajú hromadné výpovede.



Lekárske odborové združenie (LOZ) o vládnom kroku poznamenalo, že kabinet nie je ochotný riešiť problémy v zdravotníctve a nariaďuje nútené práce tým, ktorí riešenie problémov požadujú.