M. Šutaj Eštok: Krízové riadenie by sa malo viac sprofesionalizovať

Bratislava 7. januára (TASR) - Krízové riadenie by sa malo viac sprofesionalizovať, riadiť by ho mal štát, nie samospráva. V rozhovore pre TASR to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). So základnými východiskami zmien by chcel prísť už na januárovej výjazdovej vláde. Do diskusie chce zapojiť samosprávy i dobrovoľníkov. Rezervy vidí aj v civilnej ochrane.



"Samospráva má fungovať ako nejaká pomoc, ktorá občana zorientuje. No v prvom rade musí stáť štát a kompetentní ľudia, ktorí povedia, takto ideme postupovať, toto sa ide urobiť, a najmä sa musia vždy hľadať cesty, ako sa veci dajú urobiť a ako sa dá pomôcť občanom," načrtol minister. Potrebný je podľa neho jasný systém riadenia a postupov. "Máme prednostov okresných úradov, máme obrovský aparát, ale doteraz tu chýbalo riadenie. Ako keby nikto nevedel, čo má robiť," dodal.



Venovať sa chce aj civilnej ochrane. "Ak by sa na Slovensku, nedajbože, niečo stalo, tak neviem, kde pôjdu deti na školách, či máme dostatok krytov a či o nich všetci vedia. Toto sú témy, ktoré jednoducho musíme otvárať, pretože svet je už iný aj z hľadiska bezpečnosti, ako bol pred piatimi rokmi," načrtol pre TASR.



Počas posledných kríz, akými boli pandémia či prílev utečencov, podľa Šutaja Eštoka ministerstvo vnútra vždy zlyhalo. "Posledná udalosť, ktorá to iba potvrdila, bolo zemetrasenie v Ďapalovciach," myslí si. Kritizoval, že za ľuďmi zasiahnutými prírodnou katastrofou prišla až aktuálna vláda. "Aj s riešeniami, aj s pomocou, aj s úplne normálnou ľudskosťou," skonštatoval. Hovorí o potrebe radikálnych zmien. Po nástupe vymenil aj sekciu krízového riadenia na ministerstve.