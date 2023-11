M. Šutaj Eštok: Ľ. Solák bude vymenovaný za šéfa polície od piatka

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ľubomír Solák bude vymenovaný do funkcie policajného prezidenta od piatka 1. decembra. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to uviedol po stredajšom vypočutí Soláka pred Výborom Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Aktuálne Solák pôsobí na poste šéfa polície na základe dočasného poverenia.



"Som presvedčený o tom, že pán Solák bude tou správnou osobnosťou na čele Policajného zboru. Je to človek, ktorý je policajtom telom aj dušou, ktorému nesmrdí policajná uniforma, ktorý sa bude vždy zastávať zákona, spravodlivosti aj svojich policajných kolegov," vyhlásil Šutaj Eštok.



Nový šéf polície je podľa ministra od prvého dňa pripravený riešiť problémy polície, ako sú personálny podstav, materiálno-technické zabezpečenie či infraštruktúra. Za dôležité považuje, že zákon bude platiť pre každého.



Solák deklaroval, že nebude robiť vo funkcii žiadne politické vyhlásenia. Na otázku o šéfovi Národnej kriminálnej agentúry Ľubomírovi Daňkovi povedal, že keď sa po nariadenej dovolenke vráti Daňko do práce, budú sa rozprávať o jeho ďalšom pôsobení.