M. Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie J. Ferenčáka z Hlasu
Šutaja Eštoka mrzí, že Ferenčák s nimi nediskutoval vo vnútri strany.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany. Upozorňuje však na to, že Ferenčák v poslednom období svojimi názormi nereprezentuje Hlas. Chce s ním preto diskutovať medzi štyrmi očami. Kritizoval jeho postoj pri hlasovaní o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok v parlamente, pri ktorom Ferenčák nehlasoval. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„S Ferenčákom sa budem baviť. Je súčasťou poslaneckého klubu Hlasu aj súčasťou strany Hlas. V poslednom období však jeho názory vôbec nereprezentujú názory ani klubu, ani strany. U nás má však priestor každá zblúdilá ovca, aby sme si sadli a povedali, ako chceme do budúcnosti fungovať, pretože nám záleží na stabilite tejto koalície a chceme byť aj my stabilným partnerom,“ vyhlásil.
Šutaja Eštoka mrzí, že Ferenčák s nimi nediskutoval vo vnútri strany. „Príde mi absolútne nezodpovedné pridávať sa na stranu opozície, ktorá neprišla s jedným jediným návrhom a iba populisticky čosi hádže do verejného priestoru,“ doplnil.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zároveň namietal Ferenčákove vyjadrenia o podpore vládnej koalície. Upozornil pritom na to, že konsolidácia bola kľúčovým zákonom. Ferenčáka vyzval, aby nehral sólo. „Tu treba držať líniu tejto vlády, ktorej sme súčasťou a ktorej súčasťou sme sa rozhodli byť dobrovoľne a chceme ňou byť,“ dodal.
