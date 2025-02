M. Šutaj Eštok: Návrh na obžalobu Juraja C. z terorizmu je oprávnený

Bratislava 26. februára (TASR) - Návrh na obžalovanie páchateľa atentátu na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) Juraja C. z terorizmu je správne a oprávnené. Myslí si to minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). "Nebol to útok na Roberta Fica, bol to útok na premiéra a demokraciu," argumentoval svoj postoj pred stredajším rokovaním vlády.



"Cieľom útočníka bolo zvrhnúť vládu, lebo s ňou bol politicky nespokojný, on sám to povedal," dodal ďalší argument. Je rád, že v prípade nastal posun, verí, že páchateľ bude nielen obžalovaný, ale aj odsúdený za terorizmus.



V prípade atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) bol v utorok (25. 2.) na Generálnu prokuratúru (GP) SR doručený návrh na podanie obžaloby na obvineného Juraja C. pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. O ďalšom postupe rozhodne prokurátorka GP SR. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Obvinený Juraj C. premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája.