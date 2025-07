M. Šutaj Eštok: O téme žandárov budeme s ministerstvom obrany rokovať

Bratislava 24. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany budú o téme zriadenia Žandárskeho zboru rokovať na spoločnom stretnutí. V reakcii na novinársku otázku o tom na tlačovej konferencii vo štvrtok informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Podľa svojich slov iniciatívu ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) víta.



„Ja som stále presvedčený o tom, že tento zákon, ktorým bol zriadený Žandársky zbor, má svoje opodstatnenie. Najmä sa bavíme o posilnení bezpečnosti nášho vidieka a miest, kde jednoducho je problém, aby bola vôbec zriadená aj policajná stanica,“ uviedol s tým, že ministri budú rokovať „v týchto dňoch“. Za Policajný zbor by sa na stretnutí mal zúčastniť policajný viceprezident Rastislav Polakovič.



Zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti Slovenskej republiky v oblasti obrany a bezpečnosti priniesol okrem zmien v aktívnych armádnych zálohách aj vznik Žandárskeho zboru. V tom by mali pôsobiť bývalí policajti či profesionálni vojaci. Žandári by mali pomáhať polícii s udržiavaním verejného poriadku v riedko obývaných oblastiach.