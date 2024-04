Šutaj Eštok: Od nástupu Zuriana na ÚIS došlo k reorganizácii inšpekcie

Bratislava 18. apríla (TASR) - Od nástupu nového riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) prišlo k reorganizácii inšpekcie a mnohým personálnym zmenám. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



"Som rád, že od nástupu nového riaditeľa ÚIS mohlo dôjsť k reorganizácii ÚIS a mnohým personálnym výmenám, ktoré boli nevyhnutné," povedal minister. Zmeny mali podľa ministra prispieť k ukončeniu vojny v bezpečnostných zložkách. Priblížil, že ÚIS sa zameral aj na oblasti prevencie a analytickej činnosti.



V minulosti podľa neho primárne zlyhávali vedúci pracovníci inšpekcie a tá si neplnila svoje povinnosti spočívajúce vo vyšetrovaní podozrení z potenciálnej trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru. "Namiesto toho ÚIS kryl ľudí, ktorí tu vytvárali to, že Slovensko nebolo právnym štátom v rokoch 2020 až 2024," zdôraznil. Politickú zodpovednosť za to podľa neho nesú minulé vlády.







"Po príchode na tento úrad a vyhodnotení niektorých štatistických ukazovateľov trestného konania alebo operatívno-pátracej činnosti som zistil veľké nedostatky a bolo mi jasné, že tento útvar treba naštartovať a sfunkčniť," povedal riaditeľ ÚIS Branislav Zurian. V prvom rade išlo podľa jeho slov o personálnu stabilizáciu a vytvorenie vhodných pracovných podmienok. Priblížil, že výročná správa o činnosti úradu za rok 2023 bude zverejnená na webe Ministerstva vnútra SR.



Zo správy podľa Zuriana vyplýva zhoršenie kvality vyšetrovania i neprideľovanie spisov. "Veľa spisov bolo vrátených na doplnenie," podotkol. Tvrdil, že sa malo nezákonným spôsobom manipulovať s utajovanými skutočnosťami. "Všetky tieto veci sú riešené ďalej, niektoré sú v trestnom konaní," doplnil.



Reorganizácia úradu podľa neho spočívala aj v opätovnom zavedení odborov tak, ako fungovali v minulosti. "Riaditeľ odboru má plnú kompetenciu za chod tohto odboru, je zodpovedný za riadenie a kontrolnú činnosť tohto odboru," dodal Zurian, ktorý vedie ÚIS od začiatku novembra 2023.



Celkový objem vyšetrovania úradu v roku 2023 bol 1385 spisov (v roku 2022 to bolo 1506 spisov). Vyšetrovatelia ukončili 988 prípadov (v roku 2022 to bolo 1126), v priemere ukončil jeden vyšetrovateľ za rok 2023 približne 16 spisov. V roku 2023 vyšetrovatelia vydali 1004 uznesení, z ktorých bolo zo strany dozorujúcich prokurátorov zrušených 48.



Z celkového počtu 1385 prípadov smerovalo proti policajtom 1154, proti príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) 112 a 119 proti príslušníkom finančnej správy. Vyšetrovatelia obvinili 92 príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, z toho 62 policajtov, štyroch príslušníkov ZVJS a 26 príslušníkov finančnej správy



Najčastejšími trestnými činmi bolo zneužívanie právomoci verejného činiteľa (28), prijímanie úplatku (sedem), ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (šesť) a ublíženie na zdraví (osem).



Najčastejším spôsobom ukončenia vyšetrovania bolo odmietnutie, to znamená, že po preverení všetkých informácií uzatvoril vyšetrovateľ vec tak, že nešlo o trestný čin. Takýchto prípadov bolo 616.