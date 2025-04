Šutaj Eštok odmieta, že by zasahoval do nezávislého vyšetrovania ÚIS

Bratislava 22. apríla (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odmieta, že by zasahoval do nezávislého vyšetrovania Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). V reakcii na kritiku opozičných politikov pre prerušenie trestného stíhania v prípade uniknutého videa zadržaného atentátnika Juraja C. z mája minulého roka to pre TASR uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.



„Nevidí žiadny relevantný dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti,“ uviedol v spojitosti s ministrom Neumann. Vyjadrenia opozičných politikov zároveň nazval výmyslami. Myslí si, že majú evidentne obavy z výsledkov vyšetrovania atentátu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD).



Niektorí predstavitelia opozície kritizovali bezpečnostné zložky za nevyšetrenie úniku videa, na ktorom je zadržaný atentátnik Juraj C. krátko po streľbe na predsedu vlády. Poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS) si myslí, že by malo skončiť vedenie inšpekcie, Slovenskej informačnej služby a politickú zodpovednosť by mal vyvodiť aj šéf rezortu. Bývalý minister vnútra a poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) upozornil, že boli medializované informácie, že autor videa sa k vytvoreniu nahrávky priznal.



Slovenská informačná služba pre TASR reagovala, že nebude komentovať vyjadrenia predstaviteľov politických strán. „Zároveň však bude SIS v rámci boja proti hybridným hrozbám reagovať na dezinformácie, ktoré boli a sú šírené vo verejnom priestore v súvislosti s atentátom na predsedu vlády SR, a to odtajnením a zverejnením informácií v rozsahu, ktorý neohrozí súčasný stav konania,“ uviedla.



Juraj C. premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Prokuratúra na neho v marci podala obžalobu. Aktuálne je vo väzbe a hrozí mu doživotie.