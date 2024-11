M. Šutaj Eštok odsúdil incident v Košiciach, avizuje opatrenia

Bratislava 12. novembra (TASR) - Policajt musí v prípade porušenia zákona niesť rovnaké následky za svoje činy ako každý iný človek. Deklaroval to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti s incidentom spojeným s obvinením košického policajta zo zabitia zaistenej osoby. Nad udalosťou vyjadril ľútosť. V tejto súvislosti avizoval zvýšenie intenzity preventívnych školení policajtov aj prípravu projektu telových kamier pri zásahoch. Policajného prezidenta Ľubomíra Soláka sa chce pýtať aj na ďalšie kroky, ktoré plánuje prijať, aby sa podobným situáciám predchádzalo.



"Policajt, ktorý čin spáchal, bol okamžite zaistený Úradom inšpekčnej služby a bolo mu vznesené obvinenie. To však nemôže stačiť. Neuspokojím sa s jednoduchým uzavretím situácie, keď vinníka postihne spravodlivý trest. Takýmto situáciám musíme hlavne predchádzať. A práve preto sme od môjho nástupu zvýšili intenzitu preventívnych školení policajtov, kde sa policajti školia, ako správne reagovať vo vypätých situáciách, a rovnako pripravujeme projekt telových kamier, ktoré budú monitorovať zásahy policajtov," skonštatoval na sociálnej sieti.



Incident v Košiciach nemá podľa slov šéfa rezortu vnútra nič spoločné s prácou čestného policajta. "Uvedomujem si zodpovednosť, akú si policajti každý deň so sebou do práce prinášajú. Uvedomujem si aj psychickú náročnosť ich povolania. Nikdy však nebudem zatvárať oči pred tým, keď niekto zneužije svoje postavenie voči slabšiemu človeku. Ako som povedal, zákon bude platiť rovnako pre každého," dodal.



Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil košického policajta z obzvlášť závažného zločinu zabitia. Ten mal podľa vyšetrovateľa ÚIS počas služby 5. novembra spôsobiť osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici na druhý deň podľahla. Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody.



Ombudsman Róbert Dobrovodský je z podozrenia z policajnej brutality zhrozený. Verí, že incident príslušné zložky polície objasnia. Hovoril o potrebe zabezpečovania videozáznamu policajných akcií, pri ktorých sa predpokladá použitie donucovacích prostriedkov. Na riešenie problému násilia v polícii v tejto súvislosti apelovala aj opozícia.