Šutaj Eštok: Pád strechy budovy mohlo spôsobiť aj nedávne zemetrasenie
Pri tragédii v Komárne zasahovali všetky záchranné zložky. Jedna osoba prišla o život, ďalšie dve utrpeli zranenia.
Autor TASR,aktualizované
Komárno 25. februára (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevylučuje, že k pádu časti strechy budovy Klientskeho centra na Záhradníckej ulici v Komárne mohlo prispieť nedávne zemetrasenie. Ministerstvo vnútra preto dalo pokyn na kontrolu všetkých budov v správe ministerstva v rádiuse, kde prebiehala seizmologická činnosť. Minister to skonštatoval priamo na mieste tragickej udalosti v Komárne, kde v ranných hodinách prišla o život jedna osoba a ďalšie dve boli zranené.
Ministerstvo vnútra zároveň nariadilo kontrolu všetkých podobných budov s prístreškami v správe Ministerstva vnútra SR. „Všetky objekty, či už klientskych centier, alebo aj ostatných budov v správe ministerstva vnútra, budú skontrolované a prejdú auditom, aby sme vedeli vylúčiť akékoľvek pochybenie alebo akúkoľvek možnosť toho, že by sa niečo podobné zopakovalo,“ povedal Šutaj Eštok.
Budova klientskeho centra v Komárne bola odovzdaná do prevádzky v 80. rokoch minulého storočia. V rokoch 2018 a 2019 bola v dvoch fázach zrekonštruovaná s využitím eurofondov. Pri rekonštrukcii došlo k zatepleniu budovy, rekonštrukcii vnútorných priestorov a rozšíreniu klientskeho centra. „Neboli hlásené akékoľvek sťažnosti alebo signály, že by mohol byť dôvod obávať sa, že môže dôjsť k zrúteniu strechy prístrešku. Bolo začaté trestné stíhanie vyšetrovateľkou vo veci,“ zdôraznil minister.
Podľa slov ministra bola na realizáciu projektu rekonštrukcie zrealizovaná normálna, transparentná verejná súťaž. Rovnako bol vysúťažený aj projektant budovy. Po ukončení prác bola budova prebratá bez akýchkoľvek výhrad alebo poukázaní na akékoľvek nedostatky.
Na miesto tragédie bol prizvaný statik ministerstva vnútra, aby skontroloval celú budovu. „Ak tu nebudú žiadne nálezy alebo nahlásenia porušenia statiky, budú služby v rámci klientskeho centra poskytované od štvrtka 26. februára. Ak tu budú identifikované akékoľvek možné ďalšie poškodenia budovy, služby klientskeho centra v Komárne preberú ostatné klientske centrá v okolí,“ povedal Šutaj Eštok.
Pri tragédii v Komárne zasahovali všetky záchranné zložky. Jedna osoba prišla o život, ďalšie dve utrpeli zranenia. Ťažko zranená osoba s poranením chrbtice bola letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. Druhá osoba s ľahším poranením hlavy bola sanitkou prevezená do Nemocnice Agel v Komárne. Podľa vyjadrenia ministra vnútra išlo o klientov, nie zamestnancov klientskeho centra.
