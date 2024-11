Šutaj Eštok sa stretol s policajtmi z víkendového zásahu v Žiline

Bratislava 19. novembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa v utorok v Žiline stretol s policajtmi, ktorí cez víkend zakročili voči útočníkovi so sekerou, dlhodobo ohrozujúceho svoje okolie. Informuje o tom na sociálnej sieti. Muž neskôr zomrel.



"Takýchto policajtov, ktorí si čestne a svedomito vykonávajú svoju prácu a každý deň nasadzujú svoje životy, sú na Slovensku stovky," konštatuje Šutaj Eštok.



Podľa ministra tragická a neospravedlniteľná udalosť z Košíc nemôže v spoločnosti vytvárať z policajtov strašiakov, rovnako im nesmie brániť používať oprávnené prostriedky na ochranu druhých či na sebaobranu. Vyzýva na upustenie od šikanovania poctivých policajtov.



Policajti minulý víkend v okrese Žilina použili taser na muža, ktorý so sekerou v ruke ohrozoval okolie. Taser na jeho zastavenie nebol účinný, a tak policajti využili hmaty, chvaty a putá. Osoba podľa hliadky pôsobila dezorientovane, medzičasom upadla do bezvedomia. Oživovanie hliadkou a následne záchranármi skončilo neúspešne.