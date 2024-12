M. Šutaj Eštok: Štát by mal situáciu so záchytkami vyriešiť

Bratislava 29. decembra (TASR) - Štát by mal situáciu s protialkoholickými izbami, takzvanými záchytkami vyriešiť najmä v kontexte požiadaviek samospráv. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to vyhlásil v bilančnom rozhovore pre TASR. S novým ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) sa bude snažiť hľadať riešenia vyhovujúce samosprávam.



"Bude priestor riešiť aj takéto veci a bol by som rád, keby sme v úvode roka prišli s riešením," avizoval minister. Dodal, že posledné stretnutie k téme bolo 24. júna 2024.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR začiatkom októbra pre TASR uviedlo, že denné náklady obce na zriadenie takejto izby by boli odhadom 1000 eur. Ministerstvo tiež zdôraznilo, že záchytky by mali byť v gescii rezortu vnútra, pretože by boli vytvorené s cieľom ochrany verejného poriadku.



Štátni tajomníci oboch rezortov sa na stretnutí v júni dohodli, že MZ SR zorganizuje stretnutie zástupcov všetkých relevantných subjektov. Rokovať by na ňom mali o gescii projektu či o samotnej potrebe záchytiek.