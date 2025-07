MV SR: M. Šutaj Eštok: Štát po víchrici zareagoval rýchlo, pomoc obciam a občanom pokračuje



Margecany 19. júla (TASR) - Po víchrici, ktorá zasiahla východné Slovensko, sa situácia v postihnutých obciach stabilizovala. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok v sobotu na tlačovej konferencii v Margecanoch osobne poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na záchranných prácach.



„Som rád, že pri tejto mimoriadnej udalosti neprišlo k stratám na životoch. Zafungoval systém, ktorý máme v rezorte nastavený, a čo je najdôležitejšie, zafungovali ľudia v teréne,“ povedal minister vnútra.



Rýchla a koordinovaná reakcia zložiek integrovaného záchranného systému, samospráv a dobrovoľníkov bola pri zvládnutí tejto živelnej pohromy nevyhnutná. Do terénu bola bezprostredne po udalosti vyslaná výjazdová skupina sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, ktorá poskytla odbornú a metodickú podporu okresným úradom aj starostom pri riadení záchranných prác. Na mieste zasahovali aj profesionálni a dobrovoľní hasiči – len v okrese Gelnica uskutočnili spolu 62 zásahov, do ktorých sa zapojilo 281 hasičov a 73 kusov techniky.



Škody sú predbežne vyčíslené na približne 1 milión eur. Ministerstvo aktivovalo nástroje pomoci, od materiálno-technickej pomoci bezprostredne po mimoriadnej udalosti, až po jednorazovú finančnú výpomoc ohrozeným skupinám obyvateľstva, ktorých obydlia boli poškodené alebo zničené.



Výška pomoci bude závisieť od rozsahu škody: • do 1000 eur pri poškodení zariadenia domácnosti, • do 5000 eur, ak je poškodené obydlie, • do 15.000 eur pri väčších škodách vyžadujúcich rekonštrukciu, • až do 50.000 eur pri úplnom zničení obydlia.



Žiadosti je potrebné podať prostredníctvom obcí do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie. Termín na predkladanie žiadostí o náhradu výdavkov za záchranné práce bol predĺžený do 23. júla. Minister zároveň apeloval na občanov aj samosprávy, aby nahlasovanie škôd neodkladali.



Finančnú pomoc postihnutým rodinám poskytuje aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré vyplatilo humanitárnu pomoc 190 domácnostiam a aktuálne spracúva ďalších 56 žiadostí. Výška humanitárnej pomoci sa vďaka legislatívnej úprave zvýšila z 800 eur na 1 500 eur a môže byť poskytnutá aj opakovane.



„Krízové riadenie dnes nemožno chápať len ako reakciu. Je to strategická disciplína, ktorá si vyžaduje plánovanie, vzdelávanie a dôveru občanov. Dôležitá je aj pripravenosť na čoraz častejšie výkyvy počasia, ktoré sú dôsledkom klimatických zmien,“ zdôraznil minister.



Zároveň vyzval obyvateľov, aby nepodceňovali poistenie majetku, ktoré spolu so štátnou pomocou výrazne zvyšuje šance na rýchlu obnovu po katastrofách. Vyzdvihol aj štátnych tajomníkov ministerstva vnútra Michala Kaliňáka a Lucie Kurilovskej, ktorí v bezprostredne po víchrici navštívili postihnuté obce. V rámci rokovaní so zástupcami poisťovní padla dohoda o rýchlejšom vybavení nahlásených udalostí v súvislosti s touto mimoriadnou udalosťou.



Na záver minister poďakoval všetkým zložkám, samosprávam i obyvateľom, ktorí v prvých okamihoch neváhali podať pomocnú ruku: „Silná spoločnosť sa spozná práve v čase krízy.“